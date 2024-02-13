وفد إسرائيلي يتوجه إلى القاهرة لبحث صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة

توجّه وفد إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع رباعي يضم الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية التي قالت إن الوفد يضم رئيس المخابرات (الموساد) ديفيد بارنياع ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار والمسؤول عن ملف المختطفين والمفقودين بالجيش الإسرائيلي نيتسان ألون.

وأشارت إلى أن الوفد سيشارك في اجتماع مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ويبحث الاجتماع، وفق الهيئة، صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال عضو الكنيست من حزب الليكود داني دانون، لهيئة البث: مشاركتنا ذاتها تظهر استعدادًا للحديث، ومحور الخلاف هو نهاية التحرك العسكري (أي الحرب) ولن نتنازل عنه.

وفي 8 فبراير/شباط الجاري أعلنت حماس، أن وفدا منها برئاسة خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة توجه إلى القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار.

وفي 7 فبراير كشفت مصادر فلسطينية عن موافقة حماس على إطار باريس الذي قدم إليها، وتضمن المقترح خطة من 3 مراحل مدة كل منها 45 يوما، يتم خلالها وقف العمليات العسكرية بشكل كامل من الجانبين وتبادل الأسرى والجثث.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، وتحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

ويوم الأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية (وهي هيئة رسمية)، إن الجيش الإسرائيلي صدّق على خطة عملياتية لشنّ عملية برية في رفح، التي تعد آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب.

الإعلان الإسرائيلي قوبل بتحذيرات ودعوات دولية إلى عدم الإقدام على العملية لما سيكون لها من نتائج كارثية على نحو مليون و400 ألف فلسطيني معظمهم نازحون من مناطق أخرى في القطاع، تمثّل رفح آخر ملاذ لهم.