إدارة التأهيل بوزارة الدفاع الإسرائيلية تستعد لاستقبال آلاف الجرحى الجدد

أعلنت إدارة التأهيل بوزارة الدفاع الإسرائيلية أنها تستعد لاستقبال آلاف من جرحى الحرب الجدد العام الحالي، مع حلول الشهر الخامس من الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة المحاصر في 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث تم استقبال أكثر من 5500 جريح جديد، ومن المقرر استقبال نحو 20 ألفًا إضافيين من المعاقين في الجيش الإسرائيلي، 80% منهم أصيبوا في الحرب.

وتستعد دائرة إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية لإضافة نحو 20 ألف جريح من ذوي الإعاقة في الجيش الإسرائيلي نتيجة للحرب، في حين أنشأت الدائرة برنامج مساعدة وقدّمت ما سمتها البيانات الصعبة عن الجرحى منذ 7 أكتوبر.

وتتوقع الدائرة أن تصل أعداد المعاقين في الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الخاضعين لرعاية قسم إعادة التأهيل إلى 100 ألف عام 2030.

ووُصفت إصابات 84% من المصابين بالطفيفة، و9% بالمتوسطة، و7% بالخطرة. وكانت الإصابات الأكثر شيوعًا هي 42% إصابات الأطراف، و21% ردود الفعل العقلية وما بعد الصدمة، و9% الإصابات الداخلية، و7% إصابات العمود الفقري، و7% إصابات الأذن، والباقي إصابات الرأس والعين والأنظمة المتعددة.