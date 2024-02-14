استطلاع إسرائيلي حول الثقة بقدرة الجيش على تحقيق النصر في غزة.. هذه نتائجه

لو كان الاختيار بين الإطاحة بحماس أو إعادة المحتجزين، ما النتيجة؟

أظهر استطلاع حديث للرأي تراجع ثقة الجمهور الإسرائيلي بانتصار قيادتهم في الحرب على غزة، مع تآكل ثقتهم بقادة الجيش بعد أكثر من 4 أشهر على اندلاعها.

ويظهر الاستطلاع، الذي أجراه (معهد سياسات الشعب اليهودي) “تآكلًا في ثقة الجمهور بقادة الجيش الإسرائيلي”.

وقال المعهد في بيان عن نتائج الاستطلاع “لا تزال الثقة بالقيادة السياسية منخفضة، في حين أظهرت الثقة بقيادة الجيش الإسرائيلي -والتي لا تزال أعلى بكثير من الثقة بالقيادة السياسية- مزيدًا من التآكل هذا الشهر”.

وذكر أنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال 35% من الإسرائيليين اليهود إن ثقتهم بقادة الجيش عالية جدًا، و40% قالوا إن ثقتهم به عالية نوعًا ما، في مقابل 17% قالوا إن ثقتهم منخفضة نوعًا ما، و6% منخفضة جدًا، و2% قالوا إنه لا رأي محددًا لهم.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال 31% من الإسرائيليين اليهود إن ثقتهم بقادة الجيش عالية جدًا، و45% قالوا إن ثقتهم عالية نوعًا ما، بمقابل 14% قالوا إن ثقتهم منخفضة نوعًا ما، و8% منخفضة جدًا، و2% قالوا إنه لا رأي محددًا لهم.

أما في فبراير/شباط الجاري، فقد قال 25% من الإسرائيليين اليهود إن ثقتهم بقادة الجيش عالية جدًا، و45% قالوا إن ثقتهم عالية نوعًا ما، بمقابل 16% قالوا إن ثقتهم منخفضة نوعًا ما، و11% منخفضة جدًا و2% قالوا إنه لا رأي محددًا لهم، وفق الاستطلاع.

حرب طويلة دون نصر

وبحسب المعهد، تآكلت الثقة بقادة الجيش الإسرائيلي أكثر خلال الشهر الماضي، ربما بسبب إطالة أمد الحرب دون تحقيق النصر، فيما كانت مرتفعة قليلًا في أكتوبر/تشرين الأول، بعد وقت قصير من الضربات العسكرية الأولية، وفي نوفمبر/تشرين الثاني، عندما كانت عمليات الجيش الإسرائيلي جارية على قدم وساق.

كما أشار الاستطلاع إلى أن ثقة الجمهور الإسرائيلي بأن إسرائيل ستنتصر في الحرب تراجعت تدريجيًا عن مستواها في بداية الحرب.

وذكر أنه في أكتوبر/تشرين الأول 2023 أعرب 74% من الإسرائيليين عن ثقتهم بانتصار إسرائيل في الحرب، إلا أنها انخفضت في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 61%، ووصلت إلى 54% في فبراير/شباط الجاري”.

وتفيد نتائج الاستطلاع بأن “الجمهور الإسرائيلي سيعطي الأولوية بوضوح للإطاحة بحماس على إعادة الرهائن، إذا واجهت إسرائيل مثل هذا الاختيار الصارم”.

وقال المعهد “لو كان الاختيار بين الإطاحة بحماس أو إعادة الرهائن، فإن 47% من الإسرائيليين اليهود سيختارون الإطاحة بحماس، و25% سيختارون إعادة الرهائن”.

وأشار المعهد إلى أن الاستطلاع شمل عيّنة عشوائية من 600 إسرائيلي بينهم 200 عربي.