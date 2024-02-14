سؤال يقارن إسرائيل بروسيا يحرج المتحدث باسم الخارجية الأمريكية (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي إن بعض الدول مستعدة لتولي زمام الأمور في قطاع غزة ودفع تكاليف إعادة الإعمار، بناءً على ما يتم سماعه ومن خلال جهود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

جاء حديث ميلر في معرض رده على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كانت واشنطن ستطالب إسرائيل بالمشاركة في إعادة الإعمار أو دفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها في غزة، أسوة بمطالبة روسيا بدفع تعويضات عن الأضرار التي تسببت بها في أوكرانيا.

واستطرد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بأنه لا يعني إسرائيل، بل هي دول أخرى مستعدة لإعادة إعمار غزة، وضخ أموال في هذا الأمر.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن هذه الدول المستعدة تنتظر من إسرائيل شيئًا في المقابل، وهو ما تم الحديث عنه سابقًا بالوصول إلى حل الدولتين.

وسأل الصحفي ميلر مرة أخرى عن إسرائيل، وإذا ما كان سيترتب على الدمار الذي خلفته أي تبعات مالية على عاتقها، فأجاب بأن “المفاوضات لم تصل إلى هذا الحد”، بعد تأكيده أن السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة “ستفضي إلى إعمار غزة” بما يُمكّنه من تجنب السؤال الذي يطرحه الصحفي، على حد تعبيره.