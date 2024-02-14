عدو مفاجئ يتسلل من غزة إلى إسرائيل ويهاجم جنود الاحتلال

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأنه في الآونة الأخيرة وردت عشرات الشكاوى من جنود جيش الاحتلال وضباطه الموجودين على حدود غزة، حول قيام مجموعات كلاب بمهاجمتهم في القطاع .

وأُعلِن ذلك للمرة الأولى، أمس الثلاثاء، عبر قناة (كان) التابعة لهيئة البث، وذكرت أن ما يزيد على ألف كلب ضال دخل إلى الأراضي المحتلة من قطاع غزة، وأنها تهاجم الجنود الإسرائيليين وتفترس الحيوانات والماشية في المزارع والحظائر.

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وأضافت “مئات الكلاب تقترب من المقاتلين الموجودين في مناطق التجمع في المنطقة الشمالية من قطاع غزة، تزمجر وتكشف عن أنيابها وتحاول عض الجنود، حتى الآن تمكن الجنود من صدها ولم يصابوا بأذى”.

ونقلت (كان) عن كبير العلماء في سلطة الطبيعة والحدائق يهوشاع شاكيدي، قوله “نحن نحذر بأنه من الضروري التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، إذ لا يوجد مفر منها إلا عبر إطلاق النار عليها وقتلها”.

“حتى الكلاب تقاوم الاحتلال”

والشهر الماضي، كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية عما قالت إنه ظاهرة جديدة في قطاع غزة، حيث يقوم السكان بربط كلابهم في ساحات المنازل، لإرباك الكلاب التي تعتمد عليها وحدة “عوكيتس” التابعة للجيش الإسرائيلي في الكثير من عملياتها، وأضافت “تقدر الوحدة أنه من الممكن أن تكون هذه أيضًا كمينًا لجذب الجنود بالكلاب المقيدة”.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن جنود الاحتلال قاموا منذ بداية الاجتياح البري لغزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، بإخراج عشرات الكلاب من القطاع، وتم نقلها إلى بيوت الكلاب في إسرائيل للتبني”، وأكدت أن وحدة “عوكيتس” التابعة لجيش الاحتلال، فقدت 17 كلبًا، قتلها المسلحون الفلسطينيون خلال القتال في غزة.