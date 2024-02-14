متظاهرون يقتحمون مقر الليكود للمطالبة بسحب الثقة من نتنياهو وإجراء انتخابات فورا (فيديو)

اقتحم متظاهرون مقر حزب الليكود في تل أبيب، اليوم الأربعاء، مطالبين أعضاء الحزب بسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والدعوة إلى إجراء الانتخابات فورًا.

وقالت الجماعة التي ينتمي لها المتظاهرون في بيان على “فيسبوك”، إن الحكومة الحالية “متطرفة وخطرة وتضحي بالمواطنين من أجل بقائها”، مطالبة بحكومة تعمل لصالح مستقبل المواطنين.

ودعا البيان أعضاء حزب الليكود بالعمل على إخراج المتطرفين من الحكومة على الفور، والدفع قدمًا من أجل إجراء الانتخابات.

وتم استدعاء الشرطة التي تدخّلت لإخراجهم من مقر حزب الليكود.

כוחות משטרה הוזעקו ללשכת נתניהו במצודת זאב ת"א, לאחר שפעילי שמאל הדביקו עצמם לרצפה ומסרבים להתפנות תוך צעקות "בחירות עכשיו" pic.twitter.com/JQLMbtwcqF — אבי רבינא Avi Ravina (@AviRabina) February 14, 2024

وفي السياق قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن أهالي الأسرى المحتجزين في قطاع غزة هدّدوا بالاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع إذا لم يتم الدعوة، الخميس، إلى اجتماع بين ممثلي أهالي الأسرى مع نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب جميعهم.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن أهالي الأسرى أن قرار الحكومة عودة فريقها من المفاوضات في العاصمة المصرية القاهرة يعد بمثابة قرار بالتضحية بحياة المحتجزين في قطاع غزة.