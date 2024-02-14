سياسة|إسرائيل

متظاهرون يقتحمون مقر الليكود للمطالبة بسحب الثقة من نتنياهو وإجراء انتخابات فورا (فيديو)

متظاهرون إسرائيليون: الحكومة الحالية متطرفة وخطيرة وتضحي بالمواطنين من أجل بقائها

متظاهرون يقتحمون مقر الليكود
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14/2/2024-|آخر تحديث: 14/2/202410:29 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

اقتحم متظاهرون مقر حزب الليكود في تل أبيب، اليوم الأربعاء، مطالبين أعضاء الحزب بسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والدعوة إلى إجراء الانتخابات فورًا.

وقالت الجماعة التي ينتمي لها المتظاهرون في بيان على “فيسبوك”، إن الحكومة الحالية “متطرفة وخطرة وتضحي بالمواطنين من أجل بقائها”، مطالبة بحكومة تعمل لصالح مستقبل المواطنين.

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ودعا البيان أعضاء حزب الليكود بالعمل على إخراج المتطرفين من الحكومة على الفور، والدفع قدمًا من أجل إجراء الانتخابات.

وتم استدعاء الشرطة التي تدخّلت لإخراجهم من مقر حزب الليكود.

وفي السياق قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن أهالي الأسرى المحتجزين في قطاع غزة هدّدوا بالاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع إذا لم يتم الدعوة، الخميس، إلى اجتماع بين ممثلي أهالي الأسرى مع نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب جميعهم.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن أهالي الأسرى أن قرار الحكومة عودة فريقها من المفاوضات في العاصمة المصرية القاهرة يعد بمثابة قرار بالتضحية بحياة المحتجزين في قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إسرائيلية