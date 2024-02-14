نازحة في غزة: أكلت العشب الأخضر وطعام الدواب (فيديو)
14/2/2024
قالت إحدى النازحات الفلسطينيات في قطاع غزة المحاصر إنها اضطرت لأكل العشب الأخضر لسد رمق الجوع الذي يفتك بالنازحين هناك في ظل الحرب المتواصلة على كافة مدن القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضافت المرأة التي استشهد زوجها وأخاها بينما أصيب أبناؤها وقصف منزلها أنها اضطرت لتناول طعام الدواب بسبب الظروف الصعبة وانعدام مصادر الغذاء والماء.
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وتقول المرأة التي تمتهن تنظيف المدارس إنها غير قادرة على تلبية احتياجات أطفالها المرضى من غذاء ودواء.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ 131 والتي راح ضحيتها حتى الآن ما يزيد عن 28 ألف شهيد، وأكثر من 68 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال، فيما تم تدمير البنى التحتية الفلسطينية، وأجبر نحو مليون ونصف المليون من أهالي غزة على النزوح عن ديارهم.
المصدر : الجزيرة مباشر