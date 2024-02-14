سياسة|قطاع غزة

نازحة في غزة: أكلت العشب الأخضر وطعام الدواب (فيديو)

فلسطينيون مع أطفال ينتظرون الحصول على طعام وسط نقص الإمدادات الغذائية في غزة
محمد نصرالله
14/2/2024

قالت إحدى النازحات الفلسطينيات في قطاع غزة المحاصر إنها اضطرت لأكل العشب الأخضر لسد رمق الجوع الذي يفتك بالنازحين هناك في ظل الحرب المتواصلة على كافة مدن القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت المرأة التي استشهد زوجها وأخاها بينما أصيب أبناؤها وقصف منزلها أنها اضطرت لتناول طعام الدواب بسبب الظروف الصعبة وانعدام مصادر الغذاء والماء.

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وتقول المرأة التي تمتهن تنظيف المدارس إنها غير قادرة على تلبية احتياجات أطفالها المرضى من غذاء ودواء.

قطاع غزة يعاني من شح الغذاء جراء الحرب الإسرائيلية على غزة
قطاع غزة يعاني من شح الغذاء جراء الحرب الإسرائيلية على غزة (الأناضول)

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ 131 والتي راح ضحيتها حتى الآن ما يزيد عن 28 ألف شهيد، وأكثر من 68 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال، فيما تم تدمير البنى التحتية الفلسطينية، وأجبر نحو مليون ونصف المليون من أهالي غزة على النزوح عن ديارهم.

الدمار في مدينة غزة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية (الأناضول)
المصدر : الجزيرة مباشر