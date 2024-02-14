“هنبعتهم دليفري على جهنم”.. القسام توثق كمينا جديدا في الأنفاق والاشتباك مع جنود الاحتلال من نقطة صفر (شاهد)

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطعًا يظهر اشتباك عدد من مقاتليها مع آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي وجنوده في محاور مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأظهر المقطع عددًا من مقاتلي القسام أثناء تفخيخهم أحد الأنفاق بعبوة ناسفة، فيما أخذوا يتبادلون فيما بينهم عبارة “هنبعتهم دليفري على جهنم” في إشارة إلى جنود الاحتلال، تفاؤلًا بنجاح العملية.

وأسفر الكمين بالفعل عن مقتل قائد (الكتيبة 630) احتياط بجيش الاحتلال فضلًا عن نائب قائد سريّة وجندي آخر، بحسب القسام.

كما أظهر المقطع اشتباك عدد من مقاتلي المقاومة بالأسلحة الرشاشة ومضادات الدبابات من المسافة صفر مع جنود الاحتلال، ما أسفر عن سقوط عدد منهم بين قتيل وجريح.

“مِن صُلب الأرض”

وظهر أحد مقاتلي القسام في المقطع قائلًا “إذا كان هذا العدو يظن أن بإمكانه تفكيك حماس فهو واهم، فكتائب القسام وحركة حماس ليست نبتة شيطانية، بل هي من صلب هذه الأرض”.

وأضاف “سيدرك العدو بعد أن تنتهي هذه المعركة أنه كان يبحث عن السراب، وأن هذه الأرض تعرف رجالها وتعرف من يقاتل عنها بإذن الله سبحانه وتعالى”.

والثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 3 عسكريين بينهم قائد الكتيبة 630، وإصابة اثنين آخرين خلال معارك جنوبي قطاع غزة.

وبذلك يرتفع العدد المعلَن لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 569، بينهم 232 سقطوا خلال العملية البرية في 27 من الشهر نفسه.