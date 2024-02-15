الحوثيون يعلنون استهداف سفينة بريطانية بالصواريخ في خليج عدن (فيديو)

قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية “يحيى سريع” في كلمة متلفزة، مساء الخميس، إن الجماعة أطلقت صواريخ بحرية على السفينة البريطانية “لايكافيتوس” في خليج عدن.

وأضاف سريع “كانت عملية الاستهداف بصواريخ بحرية مناسبة أصابتها بشكل مباشر”.

وأكد أنهم مستمرون “في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

ويشن الحوثيون هجمات متكررة بطائرات مسيّرة وصواريخ على السفن المتجهة إلى إسرائيل، وعلى سفن أمريكية وبريطانية، تضامنًا مع الفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأجبرت الهجمات العديد من شركات الشحن على وقف رحلاتها في البحر الأحمر، وتغيير مسار سفنها لتدور حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح، وهو طريق أطول وأكثر كلفة.

“فشل القصف الأمريكي”

وفي السياق ذاته، قال عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة، إن القصف الأمريكي البريطاني على مناطق سيطرة الجماعة “فشل في تحقيق أهدافه”.

وأضاف الحوثي في كلمة متلفزة، بثتها قناة “المسيرة” الفضائية التابعة للجماعة، أن “الولايات المتحدة وبريطانيا فشلتا على الصعيد العسكري بشكل تام في حماية السفن المرتبطة بإسرائيل”.

وتعهّد زعيم الحوثيين باستمرار عمليات قواته في البحر الأحمر حتى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ولفت الحوثي، إلى أن “الولايات المتحدة وبريطانيا نفّذتا 40 غارة على اليمن خلال الأسبوع الجاري، معظمها استهدفت محافظة الحديدة الساحلية”.

كما أعلنت جماعة الحوثي، أمس، أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا اليمن بـ403 غارات، منذ بدء هجماتهما على البلاد في يناير/كانون الثاني الماضي.