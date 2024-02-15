سياسة|قطاع غزة

الشاباك يلقي منشورات على سكان رفح.. شاهد ما جاء فيها

تضمّن المنشور رقم هاتف منسق الشاباك المسؤول عن المنطقة والذي عرّف نفسه باسم “كابتن حسام”

دخان يتصاعد خلال القصف الإسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة (الفرنسية)
15/2/2024-|آخر تحديث: 15/2/202408:54 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

ألقت طائرات حربية إسرائيلية، الخميس، منشورات على أحياء مدينة رفح جنوبي قطاع غزة تحرّض فيها على فصائل المقاومة الفلسطينية وتحاول تجنيد السكّان.

وألقى المنشور الذي كان بتوقيع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك)، اللوم على فصائل المقاومة في “تدمير قطاع غزة وموت الناس” وأنها “قادتهم إلى الجحيم”، داعيًا سكان رفح إلى التعاون مع إسرائيل من “أجل مستقبل جيد للشعبين”، وفقا للرسالة.

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وتضمّن المنشور رقم هاتف منسق الشاباك المسؤول عن المنطقة والذي عرّف نفسه باسم “كابتن حسام”.

وجاء نص المنشور الذي يعد جزءا من الحرب النفسية على أهالي القطاع “إلى سكان مخيم الشابورة ومخيم يبنا الأعزاء.. ما زهقتوا من الكبونات؟ حماس وباقي الفصائل ودوكم إلى الجحيم.. القطاع تدمر، الناس بتموت”.

وأضاف “تعالوا نخلق مع بعض مستقبل أحسن للشعبين.. الحرب وسفك الدماء ما بينفعوا.. مسؤول المنطقة من قبل جهاز الأمن الإسرائيلي كابتن حسام”.

وبشكل متقطع ترمي قوات الاحتلال منشورات على الفلسطيين في غزة، تارة تطالبهم بالكشف عن أماكن الأسرى الإسرائيليين، وتارة تتطالبهم بالتعاون، وتارة أخرى تحرض على المقاومين الفلسطينيين.

وتمثّل رفح الملاذ الأخير للنازحين في القطاع المكنوب، وفيها حاليا أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني، بينهم مليون و300 ألف نزحوا من محافظات أخرى تحت وطأة القصف العنيف، وطالما ادّعى جيش الاحتلال منذ بدء عمليته البرية أنها ضمن “المناطق الآمنة” ودعا سكان القطاع إلى التوجه إليها.

المصدر : الجزيرة مباشر