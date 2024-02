الشاباك يلقي منشورات على سكان رفح.. شاهد ما جاء فيها

ألقت طائرات حربية إسرائيلية، الخميس، منشورات على أحياء مدينة رفح جنوبي قطاع غزة تحرّض فيها على فصائل المقاومة الفلسطينية وتحاول تجنيد السكّان.

وألقى المنشور الذي كان بتوقيع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك)، اللوم على فصائل المقاومة في “تدمير قطاع غزة وموت الناس” وأنها “قادتهم إلى الجحيم”، داعيًا سكان رفح إلى التعاون مع إسرائيل من “أجل مستقبل جيد للشعبين”، وفقا للرسالة.

وتضمّن المنشور رقم هاتف منسق الشاباك المسؤول عن المنطقة والذي عرّف نفسه باسم “كابتن حسام”.

وجاء نص المنشور الذي يعد جزءا من الحرب النفسية على أهالي القطاع “إلى سكان مخيم الشابورة ومخيم يبنا الأعزاء.. ما زهقتوا من الكبونات؟ حماس وباقي الفصائل ودوكم إلى الجحيم.. القطاع تدمر، الناس بتموت”.

وأضاف “تعالوا نخلق مع بعض مستقبل أحسن للشعبين.. الحرب وسفك الدماء ما بينفعوا.. مسؤول المنطقة من قبل جهاز الأمن الإسرائيلي كابتن حسام”.

The Shin Bet dropped leaflets in Rafah attempting to recruit residents, Israeli media reports. It says that a better world can be created for both nations and that Hamas has led the people of Gaza to hell. Signed by Captain Husam with the amusing ShabakShalom Telegram handle. pic.twitter.com/IPgpURit8Q

— Joe Truzman (@JoeTruzman) February 15, 2024