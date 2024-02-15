الهلال الأحمر الفلسطيني يرد على ادعاءات الاحتلال بشأن مستشفى الأمل

بيان: هذه الافتراءات ما هي إلا جزء من مسلسل الأعذار التي تختلقها قوات الاحتلال لتبرير حصار وقصف واقتحام المستشفيات

رفض الهلال الأحمر الفلسطيني بشكل قاطع، ادعاء قوات الاحتلال الإسرائيلي قيامها باعتقال ما وصفتهم “20 إرهابيًا متنكّرين في زي طواقم طبية” عند اقتحام مستشفى الأمل -التابع للجمعية- في خان يونس جنوبي قطاع غزة بتاريخ 9 من الشهر الجاري، وذلك حسب ما ورد على صفحات التواصل الاجتماعي لجيش الاحتلال.

وأكد الهلال الأحمر في بيان له، الخميس، أن قوات الاحتلال اعتقلت 9 من طواقمها الطبية والإدارية، و9 آخرين من المرضى ومرافقيهم الذين تعذّر إخلاؤهم بتاريخ 5 فبراير/شباط الجاري، وذلك نظرًا لصعوبة وضعهم الصحي الذي لا يحتمل نقلهم إلى مكان آخر.

وقال الهلال الأحمر إن هذه الافتراءات ما هي إلا جزء من مسلسل الأعذار التي تختلقها قوات الاحتلال لتبرير حصار المستشفيات وقصفها واقتحامها، وقتل الطواقم الطبية التابعة للجمعية وغيرها من العاملين بالرعاية الصحية في قطاع غزة.

تحريض على الطواقم الطبية

ويؤكد الهلال الأحمر أن أساليب قوات الاحتلال في التحريض على الطواقم الطبية وكوادرها، ما هي إلا محاولة بائسة لتبرر ارتكابها جرائم الحرب بقتل الطواقم الطبية، وقصف المستشفيات وتدميرها، في ظل تعالي الأصوات العالمية لمحاسبة الاحتلال على انتهاك القانون الدولي الإنساني.

وتلزم اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية قوات الاحتلال باحترام الفرق الطبية، وعدم التعرض لها بأي شكل، وتسهيل مهامها الإنسانية.

وشدد الهلال الأحمر على أن طواقمه الطبية وكوادره، من عاملين ومتطوعين، يلتزمون بشكل صارم بأحكام القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالمهام الطبية، ويخصصون أنفسهم للعمل الإنساني حصرًا، ولا يقومون بأي عمل خارج نطاق مهمتهم الإنسانية.

وأهاب الهلال الأحمر الفلسطيني بالمجتمع الدولي والدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، العمل على حماية طواقم الجمعية ومرافقها من الاستهداف الممنهج والمتواصل من الاحتلال الإسرائيلي.

شهداء الهلال الأحمر

وذكر موقع الهلال الأحمر أن العدوان الإسرائيلي تسبب في استشهاد 14 من طواقم الجمعية، وهم يؤدون عملهم الإنساني منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في بيان صحفي، قبل أسبوع، أن بياناتها تشير إلى أكثر من 350 هجومًا على مؤسسات الرعاية الصحية في قطاع غزة منذ بداية الحرب.

وأفادت المنظمة الأممية أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أدى إلى تدمير 27 مستشفى في القطاع، بشكل كلي أو جزئي، من بين 36 مستشفى كانت تعمل بشكل كامل قبل بداية الحرب.

وأسفر العدوان الإسرائيلي عن أكثر من 28 ألف شهيد وأكثر من 68 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.