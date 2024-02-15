بعد سلسلة غارات.. إطلاق 4 صواريخ من لبنان على شمالي إسرائيل

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن مسلحين في لبنان أطلقوا 3 صواريخ مضادة للدبابات باتجاه منطقة شيتولا في الجليل الغربي، كما تم إطلاق صاروخ على “جبل دوف” (مزارع شبعا) دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق الخميس، قال حزب الله اللبناني، في سلسلة بيانات، إنه أصاب “‏التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة”، كما أصاب موقع “الراهب” وثكنة زبدين شمالي إسرائيل.

وأفاد الحزب بمقتل 2 من مقاتليه في المواجهات مع إسرائيل. وبذلك يرتفع عدد قتلاه إلى 196 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، عبر بيان الخميس، إنه شنّ خلال الساعات الأخيرة غارات جوية على عشرات الأهداف التابعة لحزب الله.

وأعلنت الحكومة اللبنانية، الخميس، أنها تعتزم تقديم شكوى عاجلة من إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك غداة استشهاد 7 مدنيين بغارة على بناية سكنية جنوبي لبنان.

و”تضامنًا مع قطاع غزة”، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا متقطعا بوتيرة يومية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ مما خلَّف قتلى وجرحى من الطرفين، إضافة إلى ضحايا مدنيين لبنانيين، بينهم 5 أطفال و3 صحفيين.