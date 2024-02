جيش الاحتلال يحذر سكان نابلس من مصير جنين

ألقى الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منشورات في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة تتضمن صورة لمدخل مخيم جنين وقد اشتعلت فيه نيران هائلة، محذرا سكان المدينة من المصير نفسه.

وفي تحذيره، كتب جيش الاحتلال على المنشور “مصير مدينتك بين يديك. لا تمشوا في مسلك مخيم جنين”.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي ألقى المنشورات في أحياء عدة من نابلس خلال عملية عسكرية استغرقت ساعات، فجر الخميس.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية تتحدى الدعوات والجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية.

وذكرت الوزارة، في بيان أمس الأربعاء، أن “الاحتلال يواصل تصعيد انتهاكاته لتفجير ساحة الصراع وإدخال الضفة الغربية في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها، وخلق حالة من الفوضى لتمرير المزيد من المشاريع الاستيطانية وتعميق الضم الزاحف للضفة”.

Ministry of Foreign Affairs and Expatriates//The crimes of the Occupation and its #Settlers are deliberate sabotage of the efforts made to prevent the situation in the #West_Bank from detonating#Gaza_under_attack#CeasefireNow#Palestine#Israeliwarcrimes pic.twitter.com/nD00T7wWEb

— State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) February 14, 2024