سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

جيش الاحتلال يحذر سكان نابلس من مصير جنين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحاماتها لمدن الضفة الغربية (الأمم المتحدة)
15/2/2024-|آخر تحديث: 15/2/202412:08 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

ألقى الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منشورات في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة تتضمن صورة لمدخل مخيم جنين وقد اشتعلت فيه نيران هائلة، محذرا سكان المدينة من المصير نفسه.

وفي تحذيره، كتب جيش الاحتلال على المنشور “مصير مدينتك بين يديك. لا تمشوا في مسلك مخيم جنين”.

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وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي ألقى المنشورات في أحياء عدة من نابلس خلال عملية عسكرية استغرقت ساعات عدة فجر الخميس.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية تتحدى الدعوات والجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية.

وذكرت الوزارة، في بيان أمس الأربعاء، أن “الاحتلال يواصل تصعيد انتهاكاته لتفجير ساحة الصراع وإدخال الضفة الغربية في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها، وخلق حالة من الفوضى لتمرير المزيد من المشاريع الاستيطانية وتعميق الضم الزاحف للضفة”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي نفذ الجيش سلسلة اقتحامات لمخيم جنين ومخيمات أخرى في الضفة الغربية المحتلة، دمر خلالها البنية التحتية وهدم معالم تذكارية، بما فيها “قوس العودة” على مدخل المخيم، ودمر منازل وأحرق أخرى.

وتقول إسرائيل إن مخيم جنين مركز لنشاط فصائل المقاومة الفلسطينية ويضم عشرات المسلحين من حركات “حماس” و”الجهاد الإسلامي” و”فتح”، ومنه تنطلق عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يكثف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة؛ مما أسفر حتى الأربعاء عن استشهاد 394 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و450 آخرين واعتقال 7020، وهي أرقام قياسية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة مقارنة بالأعوام السابقة.

وفي غزة، قتل الجيش حتى الأربعاء 28 ألفا و576 فلسطينيا وأصاب و68 ألفا و291، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا للسلطات الفلسطينية؛ مما استدعى محاكمة إسرائيل للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر