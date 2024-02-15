كتائب المجاهدين تبث صور لحظة قنص جندي إسرائيلي أعلى برج في خان يونس (شاهد)

نشرت كتائب المجاهدين، تسجيلًا يظهر قنصًا جنديًا إسرائيليًا، يعتلي سطح أحد أبراج طيبة غربي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأظهر التسجيل الذي نشرته الكتائب على منصة “تلغرام”، الخميس، جنديًا أعلى سطح برج قبل أن يطلق عليه النار، ويسقط بشكل مباشر.

وكتائب المجاهدين هي الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين المنشقة عن حركة فتح، وتُمثل قواتها لواء سابقًا بكتائب شهداء الأقصى.

وعلى مدار الأسابيع الماضية أعلنت الفصائل المقاومة قنص جنود قوات الاحتلال، وأوقعت بينهم في استهدافات منوعة قتلى وجرحى.

وأفادت معطيات الجيش الإسرائيلي المحدثة الخميس، بإصابة 12 جنديًا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 9 بالمعارك البرية في غزة.

واستنادًا إلى معطيات الجيش المنشورة على موقعه ارتفع عدد الجنود والضباط الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 2909.

كما ارتفع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 570، بينهم 233 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة في 27 من الشهر ذاته.