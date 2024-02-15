كلب لجيش الاحتلال الإسرائيلي ينهش فلسطينيًا في جنين (فيديو)

وثقت لقطات مصورة لحظة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيًا من قرية صير في مدينة جنين الفلسطينية في الضفة الغربية باستخدام كلب عنيف.

الشاب الفلسطيني “حمزة رشيد” وكما ظهر في اللقطات تعرض لمهاجمة الكلب الشرس وأخذ بالصراخ “اتركوني بحالي” بعد أن نهش كلب جنود الاحتلال يده، قبل أن يقوم الجنود بتقييده واعتقاله وهو يعاني من آلام يده التي أصيبت في الهجوم.

ويعتمد جيش الاحتلال الإسرائيلي على وحدة الكلاب التي يطلق عليها اسم “عوكيتس” خاصة في الحرب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، لا سيما في الأنفاق وأنقاض المباني المدمرة في القطاع.

ويتعرض استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لنقد حاد خاصة بعد استخدامها بشكل عنيف في المستشفيات حيث أطلقت للهجوم على عدد من المرضى والمصابين الفلسطينيين.