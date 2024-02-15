لبنان.. حزب الله يبث مشاهد لاستهداف موقع تابع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا (فيديو)

نشر حزب الله اللبناني اليوم الخميس، مقطع فيديو لما قال إنه استهداف لموقع الرادار التابع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

وكان جيش الاحتلال قد أكد أمس الأربعاء، مقتل مجندة وإصابة عدد من جنوده جراء قصف صاروخي من الأراضي اللبنانية تجاه قاعدة عسكرية شمال إسرائيل.

وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي “الرقيب عومر سارة بنغو (20 عاما) من موشاف غيئاه (جنوب)، مراقِبة جمع المعلومات البرية ضمن الكتيبة 869، الفرقة 91، تشكيل الجليل، قُتلت نتيجة عملية إطلاق من الأراضي اللبنانية نحو قاعدة في شمال البلاد”.

وأضاف الجيش “كما أصيب جندي احتياط من شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة جنود آخرين بجروح متفاوتة”.

ويواصل جيش الاحتلال اعتداءاته المتكررة على بلدات وقرى جنوبي لبنان، الأمر الذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها، وذلك بالتزامن مع عدوانه الغاشم على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.