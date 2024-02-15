مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي يكشف أسباب زيارة غير معلنة إلى إسرائيل

كشف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي) أن مديره، كرستوفر راي، قام بزيارة غير معلنة إلى إسرائيل الأربعاء لبحث لتهديدات الحالية والمتوقعة التي يتعرض لها البلدان مع أجهزة الأمن الإسرائيلية المناظرة.

كما تهدف زيارة راي لتأكيد الدعم المتواصل الذي يقدمه “إف بي آي” لإسرائيل منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال راي في بيان أصدره الأربعاء “إن الشراكة بين (إف بي آي) والأجهزة الأمنية المناظرة له في إسرائيل طويلة الأجل، وقريبة وقوية”.

والتقى راي مع ممثل مكتب التحقيقات الفدرالي في تل أبيب، ومجموعة من العاملين معه، ووجه لهم الشكر على جهودهم في خدمة شركاء الولايات المتحدة في المنطقة.

“مكافحة التهديدات الأرهابية”

وشدد راي في بيانه على أهمية العمل الذي يقوم به فريق “إف بي آي” في إسرائيل، بالتعاون مع نظرائهم الإسرائيلين، في ما وصفه “بمكافحة التهديدات من قبل حماس وحزب الله وإيران وغيرها، وتقديم الدعم للضحايا الأمريكيين من الهجمات”.

كما أكد راي أن تركيزه الأساسي ينصب على مواصلة عمل “إف بي آي” لمواجهة التهديات التي تمثلها “التنظيمات الأرهابية التي عبّرت عن تأييدها وإشادتها بالهجمات على إسرائيل، وتهدد باستهداف المصالح الأمريكية، سواء في الخارج أو على الأراضي الأمريكية”.

ولم يتطرق راي إلى الأوضاع في غزة، كما لم يتحدّث عن أي صفقة محتملة للإفراج عن الأسرى الإسرائيلين لدى حماس، إذ أن هذا الملف يعمل عليه ويليام بيرينز، مير الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه).

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلَّفت أكثر من 28 ألف شهيد وأكثر من 68 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.