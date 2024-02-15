مشروعات تتحدى الجوع على وقع الحرب في غزة (فيديو)

كان أنور قبل الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يعمل في مجال التصميم، لكن ظروف الحرب اضطرت السكان لتغيير مهنهم فضلا عن أسلوب حياتهم بشكل عام.

قرر أنور في ظل الأزمة الغذائية التي يعاني منها القطاع المحاصر منذ بداية العدوان العمل على مشروع لتلبية الاحتياج الغذائي، لا سيما للأطفال هناك، فقرر إنشاء مشروع صغير لبيع “الشيبسي”، وهي شرائح البطاطا المقلية.

شهد المشروع إشادة وإقبالا كبيرًا خاصة من الأطفال، الأمر الذي أثرى أفكار المصمم سابقا، بائع الشيبسي حاليًا، والذي يحلم بمواصلة مشروعه الجديد وتطويره بعد انتهاء حرب الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

في السياق، كان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد حذر من خطر حدوث مجاعة في قطاع غزة، مؤكدًا أن الإمدادات غير كافية للتعامل مع مستوى الجوع الذي رصده موظفو البرنامج في ملاجئ الأمم المتحدة وأماكن النزوح الأخرى، فيما تؤكد منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية “الفاو” أن ربع سكان قطاع غزة يواجهون مجاعة غير مسبوقة في ظروف إنسانية تفوق الوصف في كارثيتها، في حين ترى منظمات دولية أشكال الموت في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، حيث لم تعد النجاة من القصف تعني أن المرء لن يموت جوعًا أو مرضًا.