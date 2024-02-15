“معلومات عن انتفاضة مخطط لها”.. قرار من بن غفير بشأن القيادي الأسير مروان البرغوثي

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إنه تم نقل القيادي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي من سجن عوفر إلى العزل الانفرادي في سجن آخر “خشية حدوث تصعيد”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكتب بن غفير عبر حساباته “أنا سعيد لأن مصلحة السجون تعمل على تطبيق سياستي الواضحة تجاه الإرهابيين في السجون، وقامت اليوم بنقل عميد القتلة مروان البرغوثي من سجن عوفر إلى العزل الانفرادي بعد وجود معلومات عن مخططات لإشعال الأمور”، وأضاف “انتهت الأيام التي فيها يدير الإرهابيون سجوننا!”.

שמח ששב"ס מיישמים את המדיניות המאוד ברורה שלי כלפי מחבלים בבתי הכלא והעבירו היום את רב המרצחים מרוואן ברגותי מכלא עופר להפרדה בעקבות מידע על התססה מתוכננת – נגמרו הימים שמחבלים ניהלו את בתי בכלא! — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) February 14, 2024

وفي السياق، قالت القناة “13” الإسرائيلية الخاصة، مساء الأربعاء، إن نقل مروان البرغوثي جاء “خوفًا من التصعيد، بعد أن تلقت مصلحة السجون معلومات تفيد بأنه يعمل على التحريض وإشعال انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية” المحتلة، على حد زعمها.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مروان البرغوثي عام 2002 لدوره في الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وكان حينها أمين سر حركة (فتح) في الضفة الغربية وعضوًا في لجنتها المركزية، كما كان عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني.

ويُعد مروان البرغوثي “أول نائب فلسطيني، وأول عضو من اللجنة المركزية لحركة فتح تعتقله سلطات الاحتلال، وتحكم عليه بالسجن خمسة مؤبدات و40 عامًا”.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” تريد الإفراج عن مروان البرغوثي، من بين الأسرى الآخرين مثل عبد الله البرغوثي وأحمد سعدات، من خلال اتفاق لتبادل أسرى مع إسرائيل.