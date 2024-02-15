مناشدة عبر الجزيرة مباشر من أجل الطفلة “حور”.. هذا ما حدث معها في غزة (فيديو)

حور كانت الناجية الوحيدة من أسرتها

وجّه فلسطيني مناشدة عبر قناة الجزيرة مباشر لمساعدة ابنة شقيقته الطفلة “حور” من أجل السفر والعلاج خارج قطاع غزة بعد إصابتها في قصف إسرائيلي.

وقال عبد الله أبو نصير، في مقطع “فيديو” أرسله عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر، إن حور فقدت يدها اليسرى، وإصبعين من يدها اليمنى جراء غارة إسرائيلية.

وذكر أن حور في حاجة ماسة للحصول على العلاج اللازم لتفادي بتر يدها الباقية.

وأضاف أن حور كانت الناجية الوحيدة من أسرتها، التي استشهدت جراء غارة الاحتلال.

وأشار عبد الله إلى أن حور لا تعلم أن والدتها استشهدت، وأنها لن تعود إليها بعد الآن.