الأونروا.. خطوة أولى من الكنيست تغضب الفلسطينيين وقرار أيرلندي بشأن التمويل

صادق الكنيست الإسرائيلي في قراءة تمهيدية على مشروع قانون يمنع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من العمل في إسرائيل ومدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقال الكنيست في بيان إن مشروع القانون يحظر عمل الأونروا في “الأراضي الخاضعة لسيادة إسرائيل، وكذلك الإيعاز لشرطة إسرائيل بالعمل على إنفاذ الحظر”.

وحسب مشروع القانون “يتم استخدام الأونروا كوسيلة للتحريض والتثقيف على كراهية إسرائيل والإضرار بسكانها اليهود”، مضيفًا أن “مؤسسات الأونروا هي أرضية خصبة للتحريض ضد إسرائيل”.

ويقول مشروع القانون إنه “يتم تدريس مواد معادية للسامية في المدارس التي تديرها الأونروا في القدس”.

وذكر بيان الكنيست أن 33 عضوا وافقوا على مشروع القانون فيما عارضه 10 أعضاء، ممن حضروا الجلسة من أصل 120، مضيفا أنه سيتم تمرير مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن لمواصلة إعداده للمزيد من القراءات.

ولا يزال يتعين المصادقة على مشروع القانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا.

من جهتها، عبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن رفضها للقرار “الاحتلالي المناقض للقرارات الدولية ذات الصلة”.

ودعت حماس في بيان، مساء الخميس، “المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانته ورفضه باعتباره تعدياً على حقوق شعبنا الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لضمان استمرارية عمل الوكالة التي تأسست لإغاثة شعبنا في أماكن لجوئه كافة بما فيها القدس المحتلة”.

بدورها قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن خطوة الكنيست “تهدف لتصفية حق عودة اللاجئين”.

ودعت دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية في بيان “الأمم المتحدة ودول العالم إلى عدم التعاطي مع هذا القرار، ومع أي خطوة صهيونية وغربية لإنهاء عمل الأونروا أو توقف خدماتها، استجابةٍ لرغبات الاحتلال ولأهدافه الخبيثة في تصفية القضية وحقوق اللاجئين”.

