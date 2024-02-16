الحوثيون يعودون رسميا إلى قائمة الإرهاب الأمريكية والجماعة تعلّق

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على جماعة الحوثي بسبب علاقتها بالهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، واعتبارها جماعة إرهابية، دخلت حيز التنفيذ، الجمعة.

وكانت الإدارة الأمريكية قد قالت الشهر الماضي إنها ستعيد إدراج الجماعة اليمنية على قائمة الجماعات الإرهابية في مسعى لوقف الهجمات على حركة الشحن الدولي.

وتعليقًا على القرار الأمريكي، قال المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية محمد عبد السلام، إن قرار تصنيفهم كجماعة إرهابية يعكس جانبًا من “نفاق أمريكا المفضوح، تريد به الإضرار باليمن دعمًا لإسرائيل وتشجيعًا لها لمواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وأكد في تغريدة على منصة “إكس”، استمرار اليمن في دعم غزة، قائلًا إن “اليمن ليس في موقف المساندة لغزة بالذي يتأثر بقرار فيتراجع عن موقف مبدئي وإيماني وإنساني”.

كما أكد استمرار جماعة الحوثي في استهدافها للسفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئها، وذلك حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي ويرفع الحصار عن غزة.

قرار التصنيف يعكس جانبا من نفاق أمريكا المكشوف والمفضوح، تريد به الإضرار باليمن دعما لإسرائيل وتشجيعا لها لمواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وليس اليمن في موقف المساندة لغزة بالذي يتأثر بقرار فيتراجع عن موقف مبدئي وإيماني وإنساني. هي أمريكا من تشجع وتدعم… — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) February 16, 2024

في سياق متصل، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة “أمبري” البريطانية للأمن البحري، الجمعة إن سفينة تعرضت لهجوم بصاروخ في البحر الأحمر على بعد 72 ميلًا بحريًا (133 كيلو مترًا) شمال غربي ميناء المخا قبالة سواحل اليمن.

وأفادت أمبري بأن “ناقلة ترفع علم بنما استهدفت بصاروخ، ووقع انفجار في محيطها أسفر عن أضرار طفيفة”، مضيفة أن سفينة أخرى شوهدت على بعد 3 أميال بحرية إلى الشمال الشرقي من الناقلة وهي تغيّر مسارها إلى الميناء.

صور للحشود المليونية التي خرجت عصر اليوم في ميدان السبعين بالعاصمة #صنعاء في مسيرة "ساحاتنا جهاد.. ثابتون مع غزة حتى النصر".#لستم_وحدكم#أمريكا_أم_الإرهاب #معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس pic.twitter.com/KjpXGL31nI — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 16, 2024

وقال زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي في خطاب بثه التلفزيون يوم الخميس إن “العمليات لها تأثير كبير على العدو وهي نجاح كبير وانتصار حقيقي”.

وأجبرت الهجمات العديد من شركات الشحن على وقف رحلاتها في البحر الأحمر وتغيير مسار سفنها لتسلك طريق رأس الرجاء الصالح حول إفريقيا الأطول والأكثر تكلفة، كما عززت المخاوف من أن الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية قد تتسع وتزعزع استقرار الشرق الأوسط.