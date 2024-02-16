ردا على “مجزرتي النبطية والصوانة”.. حزب الله يهاجم كريات شمونة

أعلن حزب الله اللبناني مهاجمة مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية، القريبة من حدود لبنان الجنوبية، بعشرات الصواريخ “رداً على مجزرتي النبطية والصوانة”.

وقال الحزب في بيان، إنه “في رد أولي ‌‏على مجزرتي النبطية والصوانة، هاجم مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا”.

والأربعاء، شنت إسرائيل غارات على مدينة النبطية جنوبي لبنان، أدت إلى استشهاد 7 بينهم أطفال، كما استشهد طفلان وامرأة في قصف آخر استهدف بلدة الصوانة، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقبل ساعات، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن “3 صواريخ على الأقل سقطت وسط مدينة كريات شمونة، دون وقوع إصابات بشرية”.

بدورها، ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أن “أضرارا” لحقت ببعض الممتلكات وسط المدينة نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.

وفي وقت سابق الخميس، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، حزب الله، بوصول طائرات الجيش إلى أهداف “أبعد” في لبنان. كما أعلنت الحكومة اللبنانية في بيان أنها تعتزم تقديم “شكوى عاجلة” ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية استشهاد المدنيين السبعة.

من جهتها، اعتبرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في بيان، أن الهجمات التي تستهدف المدنيين تمثل “انتهاكات للقانون الدولي وجرائم حرب”، مناشدة “جميع الأطراف المعنية وقف الأعمال العدائية على الفور لمنع المزيد من التصعيد”.

ويأتي تصاعد التوتر على جانبي “الخط الأزرق”، على وقع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ خلّفت حتى الخميس 28 ألفا و663 شهيدا و68 ألفا و395 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

وللمرة الأولى منذ قيامها في 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.