سحب لواء المظليين 646 من خان يونس.. جيش الاحتلال يقلص قوات الاحتياط في غزة

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، تقليص قوات الاحتياط التي تخدم في قطاع غزة، بحسب إعلام عبري.

وصرحت إذاعة الجيش، بأنه “بدأ تقليص قوات الاحتياط في قطاع غزة، حيث غادر حديثًا لواء المظليين 646 مدينة خان يونس (جنوب)”.

وأضافت “سيتم تسريح العسكريين من قوات الاحتياط إلى منازلهم بعد أن خدموا في الجيش منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول الماضي)”.

اللواء 646

واللواء 646، مظلي احتياطي تأسس في 1974، وشارك في معظم حروب الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الوقت في لبنان والأراضي الفلسطينية.

وتابعت الإذاعة “يعمل الجيش على إبقاء القوات النظامية فقط داخل القطاع”.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 12 جنديا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينهم 9 بالمعارك البرية في غزة.

واستنادا إلى معطيات الجيش عبر موقعه الإلكتروني، ارتفع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي إلى 2909، ارتفاعا من 2897 أمس الأربعاء.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن جروح 439 خطيرة، و767 متوسطة، و1703 طفيفة، وبذلك يكون 12 جنديا أصيبوا منذ أمس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي إلى 570، بينهم 233 منذ بداية الحرب البرية في قطاع غزة في 27 من الشهر ذاته.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.