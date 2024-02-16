ظنها نبتة “الخبّيزة”.. طفل في غزة يجمع أوراق الشجر ليسد جوعه (شاهد)

بعينيه الواسعتين وابتسامته التي تشع براءة يؤكد أنها “خُبّيزة”!!

طفلٌ من غزة جمع حفنات من أوراق الشجر الخضراء في كيس بلاستيكي مهترئ ظنًّا منه أنها نبتة “الخُبّيزة” التي اعتاد الفلسطينيون تحضير أطباق شهية منها في فصل الشتاء.

دفعه الجوع إلى البحث بين الأشجار عما يسد الرمق، حالمًا بوجبة دافئة اشتاقت إليها أحشاؤه الصغيرة التي حُرمت حتى من قرص الخبز.

بادره محدثه بالسؤال “أنت جعان؟”، أجاب الطفل بابتسامته التي لم يفلح الجوع في هزيمتها: “آه”.

ليس لديهم غذاء ولا ماء، ولم تجدِ المحاولات نفعًا في إقناعه بأن ما جمعه محض “أوراق شجر” لا تؤكل، لينتهي الحوار بعبارة “صحة وعافية يا قلبي” للطفل الذي لا يزال مصرًّا على أنه سيقلي أوراق الشجر.

وجه آخر للمعاناة في قطاع غزة المحاصر الذي تتفاقم فيه أزمة الغذاء، ويواجه سكانه الجوع وسوء التغذية والعطش، جراء الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي عليه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي تسببت في دمار كبير وكارثة إنسانية غير مسبوقة ونقص حاد في إمدادات الغذاء والماء والدواء، مع نزوح نحو 1.9 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.

ويعاني واحد من بين كل 10 أطفال في غزة -دون سنّ الخامسة- من سوء التغذية الحاد، طبقا لبيانات أولية من الأمم المتحدة من خلال قياسات الذراع التي تظهر مستويات الهزال لدى الأطفال.

ووفقًا لمؤسسة أكشن إيد الخيرية، يلجأ بعض سكان القطاع إلى أكل العشب ولا يحصلون إلا على 1.5 لتر أو لترين من المياه غير الصالحة للشرب يوميا لتلبية جميع احتياجاتهم.