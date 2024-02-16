“نتنياهو بده يأكلنا السمك”.. هذه الفئة تواجه الأمرين في ظل الحرب على غزة (فيديو)

تتفاقم أوضاع الأشخاص المقعدين غير القادرين على الحركة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة مع استمرار القصف، ونزوح مئات الآلاف من السكان إلى رفح في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد.

المقعد الفلسطيني أحمد العطار الذي نزح أكثر من مرة حتى استقر به الأمر في رفح، على الحدود مع مصر، يقول للجزيرة مباشر “بالعافية بحركوني من مكان لمكان، وين أروح وأنا مقعد ومحتاج من يخدمني، حكوا انو رفح مكان آمن وعلى هذا الأساس نزحنا عليه، وحتى لو رحلونا منها وين نروح”.

وعن أهوال الحرب، أضاف العطار الذي فقد ساقيه في حرب 2008 “قتلوا أطفالا ونساء وشيوخا، حتى المقعدين قتلوهم، ودمروا جيلا كاملا، لم يتركوا شيء لا مدرسة ولا مبنى ولا اشي، ولا 20 بعد سنة ترجع غزة ويصير إعمار”.

“أنقذونا يا عالم”

“خلي حد يشوفنا ويتطلع علينا”.. بهذه الكلمات بدأ الفلسطيني عمار رمضان حديثه للجزيرة مباشر، وأضاف “رجلي مبتورة في الحرب وما قادر اتحرك إلا بمساعدة حد، ومالنا الا الله، أنقذونا ياعالم، بنموت 100 مرة”.

أما الحاج محمد حسن لم يفقد قدمه فقط خلال هذه الحرب، إنما فقد زوجته أيضًا إذ لا يجد من يساعده في أداء احتياجاته اليومية “معاناة لا يعلم فيها إلا رب العالمين، مش قادر أتحرك حتى 10 متر بالكرسي”.

ولا يختلف حال محمد عطية كثيرًا، لكن مرضه بالفشل الكلوي، زاد من معاناته “عانيت معاناة شديدة، نزحت من مدرسة إلى مدرسة وهذا شكل معاناة كبيرة على وعلى أسرتي وأنا مقعد ولا أستطيع الحركة”.

ووصف عطية رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باجتياح رفح ونزوح المواطنين بالظالم، وأردف “نتنياهو بده يودينا على البحر يأكلنا السمك، وين بدنا نروح.. ما لناش الا رب العالمين”.