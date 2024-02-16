هيئة البث الإسرائيلية: التوتر في مجلس الحرب بلغ ذروته ونتنياهو وغانتس لا يتحدثان إلا نادرا
محادثات غانتس مع الأمريكيين مثار شك لدى نتنياهو
16/2/2024
قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء الخميس، إن التوتر في مجلس الحرب بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت بلغ ذروته.
ونقلت الهيئة عن مصدر في الحكومة أن نتنياهو وغانتس لم يتحدثا إلا نادرا في الأيام الأخيرة، مضيفا أن رئيس الوزراء لديه شكوك بشأن المحادثات التي يجريها غانتس مع المسؤولين الأمريكيين والرسائل التي يبعثها الوزير خلال تلك اللقاءات.
كما أشارت الهيئة إلى انتقاد الوزير في مجلس الحرب غادي آيزنكوت رئيس الوزراء نتنياهو لعدم إبلاغه المجلس بقرار منع وفد المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى من الذهاب إلى العاصمة المصرية القاهرة.
وذكرت أن آيزنكوت انتقد هذا التصرف وقال إن هذا “سلوك خطير يتناقض مع الاتفاقات، ومن غير المقبول أن يتخذ رئيس الوزراء هذه القرارات بمفرده”.
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المصدر : الجزيرة مباشر + هيئة البث الإسرائيلي