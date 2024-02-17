أب فلسطيني يصرخ: بنتي ماتت من الجوع (فيديو)

قال أب فلسطيني إن ابنته توفيت من الجوع بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي مقطع فيديو نشره الصحفي الفلسطيني أنس الشريف، قال الأب بأسى “احنا لو مموتناش من القصف هنموت من الجوع، بنتي قسمًا بالله شهر واحد (عمرها شهر) ماتت، ماتت من قلة الأكل، أنا بشكي همي للدنيا كلها”.

وأضاف “وضعي تعبان، معايا 11 نفر (يقصد أسرته) ومش قادر أطعمهم، ولا أشربهم، ممعيش شيء، كيلو الأرز بـ45 شيكل (نحو 13 دولار)، وأنا من وين أطعمهم، أروح أشحت؟ أروح أسرق؟”.

وتابع “إحنا متنا، ابني يقولي بدي أرز بدي لحمة، أقول له يعني أقطّع حالي، والله انقتلنا أولادنا قتلونا، مش عارف إيش أجبلهم، أولادي وبناتي ضاعوا، وطفلتي ماتت”.

صرخة هذا الرجل تلخص المعاناة التي يعانيها المواطنون في شمال غزة :

ابنتي ماتت من الجوع ! pic.twitter.com/5ArwixP19g — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) February 15, 2024

وأشار إلى أنه عندما حاول مرة أن يجلب لأسرته خُبيزة من أحد الأحياء، تعرضت المنطقة للقصف وإطلاق النيران من قبل الجيش الإسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد سيدة فلسطينية وابنتها.

وصباح الجمعة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمرة الأولى، خلال استقباله العاهل الأردني الملك عبدالله إن “الاعتراف بدولة فلسطينية ليس من المحرمات بالنسبة لفرنسا”، وطالب بإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة “الذي يموت بعضهم من الجوع”.

“المدنيون يموتون من الجوع”.. الرئيس الفرنسي يطالب بإغاثة أهل غزة pic.twitter.com/emDWoXzq1i — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 16, 2024

التجويع كسلاح

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، إن 335 ألف طفل دون سن الخامسة يتعرضون لخطر سوء التغذية الحاد مع استمرار تزايد خطر المجاعة، وبسبب سوء التغذية يتعرض جيل كامل لخطر المعاناة من إعاقات جسدية وإدراكية دائمة.

وأضاف فخري إن سكان غزة يشكلون حاليا 80% من مجموع الأشخاص الذين يواجهون المجاعة أو الجوع الكارثي في جميع أنحاء العالم، لافتًا إلى أنه “لم نشهد منذ الحرب العالمية الثانية مثل هذه المجاعة السريعة والكاملة للسكان المدنيين”.