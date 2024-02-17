أسير فلسطيني للجزيرة مباشر: هكذا نكّل بي الاحتلال رغم إصابتي بالرصاص (فيديو)

قال الأسير الفلسطيني المحرر رامي أبو دقة للجزيرة مباشر إنه تعرض لكافة أنواع التنكيل والضرب والسب والشتم خلال فترة اعتقاله لدى قوات الاحتلال رغم إصابته في قدمه.

وذكر أبو دقة، خلال تواجده في المستشفى الأوروبي، أن قناصا من قوات الاحتلال أطلق عليه الرصاص عندما كان قرب منزله في بني سهيلا، شرقي خان يونس، وأصابه في قدمه.

وأضاف أن قوة من الاحتلال قامت بعدها باعتقاله والتحقيق معه بعدها فورا رغم إصابته.

وقال أبو دقة إن قوات الاحتلال نقلته بعد ذلك إلى إحدى المستشفيات، حيث أجريت له عملية جراحية وتم تركيب شرائح في ساقه نتيجة إصابته بالرصاص، وعقب ذلك قاموا بنقله إلى المستشفى العسكري بسجن بئر السبع.

وأشار أبو دقه إلى وجود الكثير من المعتقلين الفلسطينيين خاصة من المناطق الشرقية داخل سجن بئر السبع، موضحا أنه مكث في هذا السجن لمدة 15 يوما حتى تم الإفراج عنه.

وأضاف أنه تم نقله من سجن بئر السبع إلى معبر كرم أبو سالم حيث جرى تسليمه لمنظمة الأونروا بجانب الهلال الأحمر الفلسطيني الذي نقله على الفور إلى مستشفى أبو يوسف النجار.

وذكر أنه تم نقله من مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، بسبب النقص الحاد في الإمكانيات والكادر الطبي، إلى المستشفى الأوربي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.