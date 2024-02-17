“إصابة مباشرة”.. الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط بريطانية في البحر الأحمر (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم السبت، أنها استهدفت بعدد كبير من الصواريخ ناقلة النفط البريطانية “بولوكس” في البحر الأحمر.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الجماعة في بيان “نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية “Pollux” في البحرِ الأحمرِ بعدد كبير من الصواريخِ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة”.

وأشار البيان إلى “استمرار عمليات الحوثيين العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضد الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وأكد البيان أن “القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في تنفيذ وتوسيع عملياتها العسكرية دفاعًا عن اليمن العزيز وتأكيدًا على استمرار التضامن العملي مع الشعب الفلسطيني”.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: { وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا. نفذتِ… pic.twitter.com/zguj8yhWmA — العميد يحيى سريع (@army21ye) February 17, 2024

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردًّا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل بردّ من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا، أعلنت جماعة الحوثي أنها أصبحت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.