البرهان يتفقد أم درمان بعد إعلان الجيش السوداني نجاح خطة “التطهير” (فيديو)

الجيش أعلن نجاح المرحلة الأولى من خطة القضاء على الدعم السريع في المدينة

تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان والقائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، مدينة أم درمان مساء أمس الجمعة، لتفقد الأحوال والاطمئنان على سير العمليات في المدينة، بحسب بيان للجيش.

وقال البيان إن البرهان وصل إلى أم درمان “عشية تحقيق القوات المسلحة لانتصارات كبيرة عقب الفراغ من تنفيذ المرحلة الأولى”، حيث تلقّى تنويرًا عن سير العمليات.

وذكر البيان، أن ياسر العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام وقادة القوات بالمنطقة كانوا في استقباله، وأنه هنّأ القوات بما حققته من تقدم على الأرض وفق ما هو مخطط له.

وأمس الجمعة، أعلن الجيش السوداني، نجاح المرحلة الأولى من “خطة القضاء على قوات الدعم السريع في مدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم”.

وقال إنه تم “تدمير مركبات العدو وقتل العشرات من المتمردين”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

وكان الجيش قد قال يوم الاثنين إن الدعم السريع تلقت ضربات وهزائم موجعة في أم درمان، عقب إعلان البرهان الأحد أن “الجيش يتقدم في كل المحاور، ويعمل جاهدا من أجل النصر ودحر العدو في القريب”.

وتأتي تحركات وتصريحات الجيش وسط تعثر مفاوضات رعتها السعودية والولايات المتحدة في مدينة جدة خلال الفترة الماضية، بين الجيش والدعم السريع، وعدم إحراز اختراق يقود إلى وقف الحرب التي خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل، وفقا للأمم المتحدة.

كما لم تنجح مساع إفريقية تقودها الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) في الجمع بين البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو تمهيدا لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني والدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة، وموجة نزوح وصفتها الأمم المتحدة بأنها أكبر موجة من نوعها في العالم.