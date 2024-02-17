سياسة|السودان

الجيش السوداني ينشر “فيديو” لاحتفالات المواطنين بسيطرته على مناطق في أم درمان (شاهد)

صورة جوية للدخان الأسود وألسنة اللهب في سوق بأم درمان (رويترز)
17/2/2024-|آخر تحديث: 17/2/202401:02 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

نشر الجيش السوداني مقطع “فيديو”، الجمعة، لاحتفالات مواطنين في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

وقال الجيش معلقًا على “الفيديو”، إن هذه الاحتفالات تظهر احتفاء المواطنين بانتصار القوات المسلحة وسيطرتها على أجزاء من المدينة.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

من جهته، هنأ رئيس أركان الجيش السوداني محمد عثمان الحسين، في تصريح نقله إعلام الجيش، قيادة القوات المسلحة في كرري والمهندسين بإنجاز المرحلة الأولى من “خطة تطهير مدينة أم درمان من دنس مرتزقة مليشيا الدعم السريع”.

ووصف الحسين المرحلة الأولى من العملية العسكرية في مدينة أم درمان بـ”الصعبة”، متمنيًا اكتمال ما وصفه بالنصر الكامل في القريب العاجل.

وفي وقت سابق الجمعة، نشر الجيش السوداني مقطع “فيديو” يظهر انتشار قواته في شارع الأربعين بمدينة أم درمان، فيما ظهر أحد جنوده وهو يبكي فرحًا بالسيطرة على المنطقة التي كانت تحت سيطرة الدعم السريع.

تجدد الاشتباكات في محاور عدة

وصباح الجمعة، تجددت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في عدد من المناطق بالعاصمة الخرطوم في معارك تدخل شهرها الحادي عشر على التوالي.

وذكر شهود عيان للجزيرة مباشر أن أعمدة الدخان تصاعدت من أحياء الرياض والصحافة شرقي العاصمة والأزهري جنوب الخرطوم جراء استهداف الجيش بالمدفعية الثقيلة مواقع للدعم السريع.

في المقابل أكد الشهود أن الدعم السريع استهدف بالقذائف الصاروخية مواقع للجيش بالقيادة العامة وسط الخرطوم.

المصدر : الجزيرة مباشر