العدل الدولية تصدر قرارها في الطلب المستعجل لجنوب إفريقيا بشأن الهجوم على رفح

رفضت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، الجمعة، طلبًا جديدًا لجنوب إفريقيا ضد إسرائيل التي أعلنت استعدادها لشن هجوم واسع على رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، مطالبة في الوقت ذاته تل أبيب باحترام الإجراءات التي سبق أن أعلنتها.

وقالت محكمة العدل الدولية إن “هذا الوضع المقلق يتطلب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ في 26 يناير/كانون الثاني 2024، التي يشمل تنفيذها في كل أنحاء قطاع غزة بما فيها رفح، بحيث لا يستدعي (الأمر) إعلان إجراءات إضافية”.

ويأتي هذا القرار بعد أن طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة النظر فيما إذا كانت خطة إسرائيل لتوسيع هجومها في غزة إلى مدينة رفح تتطلب إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين.

وزيرة خارجية #جنوب_إفريقيا: تصرفات الحكومة الإسرائيلية تثبت ما قدمناه إلى محكمة العدل بشأن الإبـ.ـادة #الجزيرة_مباشر | #فلسطين pic.twitter.com/qLT7ojfojj — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 14, 2024

وتتصاعد التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن القصف الإسرائيلي على مدينة رفح مع الاستعداد لاجتياحها بريًا، وخطورة ذلك على مئات الآلاف من النازحين الذين لجأوا إليها بوصفها آخر ملاذ أقصى جنوب القطاع.

وفي 26 يناير الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948، وأمرت إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ورغم قرارات العدل الدولية الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين دون أن تتضمن نصًا لوقف إطلاق النار، فإن إسرائيل لا تزال تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.