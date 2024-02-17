تصعيد جديد داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس.. ماذا فعل الاحتلال؟

قالت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت إن قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل عددا كبيرا من الطواقم الطبية من داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع المحاصَر، والذي حولته إلى ثكنة عسكرية.

اعتقال 100

من جانبه أعلن جيش الاحتلال، اليوم السبت، أن قواته اعتقلت مئة شخص حتى الآن خلال عمليته في مجمع ناصر، وقال في بيان له، إن “الجنود يواصلون عملياتهم في منطقة خان يونس واعتقلوا 100 شخص بالتوازي مع نشاط إضافي للجيش في وسط قطاع غزة”.

התמרון בחאן יונס נמשך: לוחמי קומנדו, שייטת 13 וכוחות מיוחדים נוספים מאוגדה 98 עצרו כ-100 חשודים בפעילות טרור בבית החולים נאצר @ItayBlumental

צילום: דובר צה"ל pic.twitter.com/PaGdvIDQ04 — כאן חדשות (@kann_news) February 17, 2024

وكانت “صحة غزة” أفادت في بيان الجمعة بأن قوات الاحتلال ما زالت تحتجز عددا كبير من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين في مبنى الولادة وتخضعهم للاستجواب في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وأضافت أن قوات الاحتلال تبقي 5 كوادر طبية مع 120 مريضا في مبنى ناصر القديم وتتركهم بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا أكسجين، محذرة من أن الكهرباء مازالت مقطوعة عن المجمع نتيجة توقف المولدات ما ينذر باستشهاد الحالات التي تحتاج إلى أكسجين.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال يمنع إخلاء الحالات الخطرة من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات أخرى من أجل إنقاذ حياتها.

وأعلنت الوزارة أمس ارتفاع وفيات المرضى في مستشفى ناصر الطبي إلى 5 نتيجة انقطاع الكهرباء ونفاد الأكسجين إثر اقتحامه من جيش الاحتلال، وأعربت عن خشيتها أن يتوفى مرضى آخرون في العناية المركزة، فضلا عن وجود 3 في حضانة الأطفال مهددون بالموت في أي لحظة نتيجة توقف الأكسجين عنهم.

بدورها، حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من تدمير يتعرض له مستشفى ناصر الطبي على يد جيش الاحتلال، فيما يواجه النازحون والمرضى والطاقم الطبي فيه التصفية، وناشدت المنظمات الدولية سرعة التدخل لحمايتهم.

واقتحمت قوات الاحتلال الخميس مجمع ناصر وهو الأكبر والأهم جنوبي قطاع غزة، بعد أن أجبرت آلاف النازحين على الخروج منه. واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن المجمع تم تحويله إلى “مقبرة وثكنة لقوات الاحتلال، ما يُعد جريمة حرب واضحة ومكتملة الأركان، وجريمة ضد كل المعاهدات الدولية”.