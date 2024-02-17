تعرّف إلى أهم عمليات كتائب شهداء الأقصى خلال الساعات الـ72 الماضية
17/2/2024-|آخر تحديث: 17/2/202408:08 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
قالت كتائب شهداء الأقصى، اليوم السبت، إنها أطلقت رشقة صاروخية بالاشتراك مع كتائب المقاومة الوطنية استهدفت خط إمداد قوات الاحتلال الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة.
وذكرت الكتائب أنها استخدمت صواريخ من طراز “107” في الرشقة الصاروخية، مؤكدة تحقيق “إصابات مباشرة ودقيقة”.
كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى في بيان منفصل أهم عملياتها العسكرية في آخر 72 ساعة من معركة طوفان الأقصى:
- خاض مقاتلونا اشتباكات ضارية مع جنود العدو وآلياته بالأسلحة الرشاشة وقذائف م/د في محور قتال وسط خان يونس.
- الاستيلاء على عتاد عسكري من جيش العدو بعد اشتباك مقاتلينا مع قوة صهيونية متحصنة في بيت غرب قاطع خان يونس.
- دك مقاتلونا بالاشتراك مع سرايا القدس تموضعا للقيادة والسيطرة لجيش العدو وسط خان يونس بقذائف الهاون عيار 120 ملم.
- دك مقاتلونا تجمعات لجنود العدو وآلياته في قاطع شمال غزة بقذائف الهاون عيار 120 ملم.
- خاض مقاتلونا اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني في محاور التقدم بمدينة خان يونس بالأسلحة المتنوعة وقذائف “آر بي جي”.
- تمكن مقاتلونا من استهداف طائرة “كواد كابتر” وإسقاطها والاستيلاء عليها في محور بيت حانون.
- دك مقاتلونا تجمعات جنود العدو وآلياته بقذائف الهاون عيار 60 ملم النظامي شرق محور بيت حانون.
- قصفنا مدينة عسقلان وموقع “زيكيم” برشقة صاروخية من طراز “كيه إن- 103”.
المصدر : الجزيرة مباشر