تعرّف إلى أهم عمليات كتائب شهداء الأقصى خلال الساعات الـ72 الماضية

قالت كتائب شهداء الأقصى، اليوم السبت، إنها أطلقت رشقة صاروخية بالاشتراك مع كتائب المقاومة الوطنية استهدفت خط إمداد قوات الاحتلال الإسرائيلي في المحور الجنوبي لمدينة غزة.

وذكرت الكتائب أنها استخدمت صواريخ من طراز “107” في الرشقة الصاروخية، مؤكدة تحقيق “إصابات مباشرة ودقيقة”.

كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى في بيان منفصل أهم عملياتها العسكرية في آخر 72 ساعة من معركة طوفان الأقصى: