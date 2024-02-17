سرايا القدس تبث مشاهد استهداف خط إمداد لجنود الاحتلال في خان يونس (فيديو)

نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- اليوم السبت، مقطعًا مصورًا لقصف مدفعي وصاروخي استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتظهر الصور التي بثّتها سرايا القدس عبر تليغرام، رصد سير الآليات العسكرية لجيش الاحتلال على خط الإمداد شرق خان يونس.

وقام مقاتلو سرايا القدس بقصف طريق الإمداد وتجمعات الجنود بعدد من الصواريخ وقذائف الهاون “محققين إصابات دقيقة”.

ووثق المقطع المصور وصول عدد من الطائرات وسيارات الإسعاف لإجلاء القتلى والجرحى من جنود الاحتلال.

وكانت سرايا القدس قد قالت في بيان الجمعة إنها “قصفت مدينة عسقلان ومغتصبات غلاف غزة برشقات صاروخية ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا”.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت 28858 شهيدا و68677 مصابا 70% منهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.