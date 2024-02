“كلهم مذنبون”.. مسؤول سابق بالموساد يقترح هذا العقاب لكل طفل في غزة فوق الرابعة

قال مسؤول سابق في جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، إن جميع الفلسطينيين الذين تزيد أعمارهم على 4 سنوات في قطاع غزة يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإنهم يستحقون أن يتعرضوا إلى سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية.

وقال رامي إيغرا، المسؤول السابق عن الأسرى بالموساد، في برنامج على قناة “كان 11” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، إن “جميع المدنيين في غزة مذنبون”.

واعتبر أن جميع من هم فوق الرابعة من العمر في غزة من أنصار حماس، وأنهم يستحقون أن يتعرضوا لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية التي تمنع الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.

وأضاف “الجميع في غزة متورطون، والجميع صوّت لحماس، كل شخص فوق سن الرابعة من مؤيدي حماس. هدفنا الحالي تحويلهم من مؤيدي حماس إلى أشخاص لا يحبون حماس”.

Rami Igra, former chief of the hostages and the MIA unit within Mossad, Israel's intelligence service, asserted that there are "no uninvolved civilians in Gaza" over the age of four. pic.twitter.com/IK7fH0PcGA

