“كلهم مذنبون”.. مسؤول سابق بالموساد يقترح هذا العقاب لكل طفل في غزة فوق الرابعة

قال مسؤول سابق في جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، إن جميع الفلسطينيين الذين تزيد أعمارهم على 4 سنوات في قطاع غزة يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإنهم يستحقون أن يتعرضوا إلى سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية.

وقال رامي إيغرا، المسؤول السابق عن الأسرى بالموساد، في برنامج على قناة “كان 11” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، إن “جميع المدنيين في غزة مذنبون”.

واعتبر أن جميع من هم فوق الرابعة من العمر في غزة من أنصار حماس، وأنهم يستحقون أن يتعرضوا لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية التي تمنع الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.

وأضاف “الجميع في غزة متورطون، والجميع صوّت لحماس، كل شخص فوق سن الرابعة من مؤيدي حماس. هدفنا الحالي تحويلهم من مؤيدي حماس إلى أشخاص لا يحبون حماس”.

Rami Igra, former chief of the hostages and the MIA unit within Mossad, Israel's intelligence service, asserted that there are "no uninvolved civilians in Gaza" over the age of four. pic.twitter.com/IK7fH0PcGA — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 15, 2024

“قنبلة نووية على غزة”

ومن جانبها أشارت صحيفة (ميدل إيست مونيتور) البريطانية، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحرض فيها المسؤولون الإسرائيليون على المدنيين في غزة. ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال وزير التراث في الاحتلال، أميهاي إيلياهو، إن إسقاط قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن لتدميرها، وإنه خيار تجب دراسته.

ولليوم الـ134 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه المكثف والمتواصل على قطاع غزة، عبر شنّ عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين وتنفيذ جرائم إبادة في مناطق التوغل؛ مما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، ولا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض.