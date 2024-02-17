لهذا السبب.. تكساس تبني قاعدة عسكرية قرب الحدود مع المكسيك (فيديو)

تعمل ولاية تكساس الأمريكية على بناء “قاعدة” عسكرية في مدينة إيجل باس بالقرب من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، في إطار جهد أوسع يبذله الحاكم الجمهوري للولاية لردع الهجرة غير الشرعية.

وقال الحاكم جريج أبوت في مؤتمر صحفي إن المنشأة ستكون مجمعًا مساحته 80 فدانا على ضفاف نهر ريو جراندي وتستضيف ما يصل إلى 1800 جندي، مع القدرة على التوسع إلى 2300 جندي.

جدار حدودي مؤقت

وعبرت أعداد قياسية من المهاجرين بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه عام 2021، بينها عدة ملايين عبروا إلى تكساس.

ونشر حاكم تكساس آلافًا من قوات الحرس الوطني التي تسيطر عليها الدولة لردع المهاجرين وقام ببناء جدار حدودي مؤقت في إيجل باس باستخدام حاويات الشحن والأسلاك الشائكة.

Gov. Greg Abbott announces 80-acre base camp for Texas Military Department in Eagle Pass https://t.co/8VtDZuxXEW — Kelly (@kellytx2) February 16, 2024

وتاريخيًّا، كان إنفاذ قوانين الهجرة في الولايات المتحدة من مسؤولية الحكومة الاتحادية، وأثارت تحركات أبوت لتأمين الحدود مواجهات قانونية مع إدارة بايدن.

وستكون القاعدة العسكرية الجديدة على بعد نحو 9 كيلومترات جنوبي شيلبي بارك، وهي منطقة مملوكة للمدينة سيطرت عليها ولاية تكساس في محاولة لمنع المهاجرين.

“منطقة استراتيجية للغاية”

وقال أبوت “بسبب حجم ما نقوم به، وبسبب الحاجة إلى مواصلة جهودنا وتوسيعها فعليا، من الضروري أن نبني هذه القاعدة”.

وقال إن المعسكر سيسمح لولاية تكساس “بتجميع جيش كبير في منطقة استراتيجية للغاية وزيادة سرعة ومرونة الحرس الوطني في تكساس ليتمكن من التعامل مع عمليات العبور”.

ومن المقرر أن يدخل قانون ولاية تكساس الجديد حيز التنفيذ في الخامس من مارس/آذار، ويسمح هذا القانون لسلطات ولاية تكساس باعتقال وترحيل الأشخاص المشتبه في عبورهم الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بشكل غير قانوني، مما يختبر الحدود القانونية لسلطة الولاية.

ورفعت وزارة العدل الأمريكية وجماعات مدافعة عن الحقوق المدنية دعوى قضائية لمنع دخول القانون حيز التنفيذ.