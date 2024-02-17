“ليكن صوتكم عاليا”.. الحرب على غزة تهيمن على أجواء القمة الإفريقية في أديس أبابا (فيديو)

انطلقت اليوم السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمال القمة الـ37 للاتحاد الإفريقي تحت عنوان “تربية، إفريقيا متناسقة مع القرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية صلبة لمزيد الوصول إلى التعليم الشامل والنوعي مدى الحياة والمناسب لإفريقيا”.

وهيمنت الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة على أجواء القمة، وتصدرت كلمات المتحدثين وزعماء القارة السمراء.

انتصارا للقضية

وأكد رئيس مفوّضية الاتّحاد الإفريقي موسى فقي محمد، في كلمته بافتتاح القمة دعم موقف جنوب إفريقيا، وطالب بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، معتبرا قرارها انتصارا لكل الدول المساندة للقضية الفلسطينية.

وقال إن غزة تتعرض للإبادة بشكل كامل ويحرم شعبها من كل حقوقه، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد على تضامن إفريقيا مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا ضرورة أن يتمتع الشعب الفلسطيني بكامل حريته وبدولته المستقلة ذات السيادة.

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: #غزة تتعرض للإبادة ونشجب العملية الإسرائيلية التي لا شبيه لها في تاريخ الإنسانية #الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/38aJbAPzKP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 17, 2024

حرب همجية وحشية

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن قطاع غزة ما زال يشهد حربا همجية، غير مسبوقة في وحشيتها وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني، ويستمر الاحتلال في ارتكاب المذابح ومتابعة تنفيذ مخطط اليمين المتطرف بإفراغ الأرض المحتلة من سكانها بتحقيق التطهير العرقي.

وأضاف أن هذه الحرب الوحشية تعكس عجزا دوليا عن وقف العدوان برغم قوة الرأي العالمي، وارتفاع صوت الرفض لهذه الجرائم.

“ليكن صوتكم عاليًا”

من جانبه دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في كلمة دولة فلسطين نيابة عن الرئيس محمود عباس، إلى نبذ إسرائيل دوليا وفرض العقوبات عليها بسبب خرقها القانون الدولي بشكل متعمد، لدفعها إلى وقف عدوانها وبرنامجها الاستعماري الاستيطاني.

وأضاف رئيس الوزراء أن الاتحاد الإفريقي أصاب عندما منع أن تكون إسرائيل دولة مراقبة في الاتحاد، ومنع تسلل ممثلين عنها إلى هذا المحفل العام الماضي.

وتابع قائلا “إن إسرائيل دولة أبرتهايد ودولة تمييز عنصري بالقانون والممارسة، وهناك تقارير دولية وثقت ذلك من هيومان رايتس ووتش وأمنستي، وبعد كل الذي اقترفته بحق الشعب الفلسطيني، هل يعقل أن يكون أحد مع إسرائيل وسياساتها؟”.

وقال اشتية “إن دولة جنوب إفريقيا الصديقة، باسم إفريقيا وكل العالم الحر، تحاكم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، واليوم إسرائيل تقف متهمة أمام المحكمة الدولية بأنها دولة مجرمة”.

وطالب رئيس الوزراء، الاتحاد الإفريقي بإعلاء الصوت بالمطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني فورا وخصوصا ما يجري الآن برفح، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المنكوب، وكذلك محاربة البرنامج الاستعماري الاستيطاني الذي تنفذه إسرائيل في الأراضي.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت 28858 شهيدا و68677 مصابا 70% منهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.