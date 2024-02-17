نافيا إعداد مصر منطقة لإيواء فلسطينيين.. ضياء رشوان للجزيرة مباشر: إسرائيل تترنح (فيديو)

نفى رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، الأنباء المتداولة بشأن إعداد القاهرة منطقة لإيواء الفلسطينيين قرب حدود غزة، مؤكدًا الموقف المصري الرافض للتهجير.

وقال رشوان لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، إن لدى مصر بالفعل منذ سنوات منطقة عازلة في المنطقة الحدودية مع رفح الفلسطينية، وإن بها أسوارًا بطول 12 مترًا فوق وتحت الأرض، وذلك للحفاظ على الأمن المصري وحماية الحدود، وهو إجراء طبيعي تقوم به أي دولة للحفاظ على حدودها البرية.

وانتقد رئيس الهيئة (وهي هيئة رسمية)، تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول اجتياح رفح والتنسيق مع مصر من أجل العملية وإجلاء السكان من المدينة الحدودية مع مصر، كما انتقد اتهام إسرائيل لمصر أمام محكمة العدل الدولية بأنها هي التي تغلق معبر رفح.

وقال رشوان إن فريق الحرب -مجلس الحرب- الذي يقود إسرائيل، “يقودها إلى الهاوية”.

حصلت مؤسسة سيناء على مواد مصورة جديدة تؤكد ما نشر أمس عن قيام السلطات المصرية ببناء منطقة أمنية عازلة محاطة بأسوار في مدينة رفح المصرية شرق سيناء. وتظهر المواد الجديدة ما أكدته مصادر المؤسسة بالبدء في إنشاء منطقة معزولة محاطة بأسوار على الحدود مع قطاع غزة بهدف استقبال لاجئين حال… pic.twitter.com/EzeI4XDX34 — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) February 15, 2024

“إسرائيل تترنح”

وقال المسؤول المصري إن ما يجري في إسرائيل “هو انعكاس مباشر، لم نشهد بعد باقي تداعيات أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما جرى بعدها على مدار 4 أشهر في غزة”، مؤكدًا أن “إسرائيل تترنح”، وأن النخبة الإسرائيلية في حالة “خوف تاريخي”، معتبرًا أن ذلك لا يبرر تصريحاتها لكنه يفسر هذا “الهذيان”.

وفي وقت سابق الجمعة، أصدرت هيئة الاستعلامات بيانًا تنفي فيه مقاطع الفيديو التي تداولتها وسائل إعلام دولية، بشأن تجهّز مصر لاستقبال فلسطينيين من غزة.

وقالت الهيئة “موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، ويقضي بالرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصًا للأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين”.

والجمعة، نقلت رويترز، عن مصادر أمنية لم تسمها، أن “مصر بدأت تمهيد منطقة على الحدود مع قطاع غزة يمكن استخدامها لإيواء لاجئين فلسطينيين في حال أدى هجوم إسرائيلي على مدينة رفح بجنوب القطاع إلى نزوح جماعي عبر الحدود”.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، الخميس، نقلا عما قالت إنهم “مسؤولون مصريون” دون تسميتهم، إن القاهرة تبني منطقة عازلة على مساحة 20 كيلومترا مربعا، قرب حدودها مع قطاع غزة يمكنها استيعاب أكثر من 100 ألف شخص، وإن تلك المنطقة محاطة بجدران خرسانية.