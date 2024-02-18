سياسة|قطاع غزة

أمريكا تلوّح بـ”الفيتو” ضد مشروع قرار أممي بشأن غزة قدمته الجزائر

“لزيادة الضغط على حماس لحملها على قبول الاقتراح المطروح على الطاولة”

مدرسة تابعة "للأونروا" التابع للأمم المتحدة دمرها الاحتلال خلال اجتياحه لغزة
مدرسة تابعة للأونروا دمرها الاحتلال خلال اجتياحه لغزة (الأناضول)
18/2/2024-|آخر تحديث: 18/2/202404:16 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلنت الولايات المتحدة، الأحد، أنه “لن يتم اعتماد” مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار في غزة في حال طرحه للتصويت أمام مجلس الأمن بصيغته الحالية، في تلميح إلى أنها ستصدر “فيتو” ضد القرار.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للبعثة، إن الولايات المتحدة تعمل على “صفقة رهائن بين إسرائيل وحماس، من شأنها أن تجلب فترة هدوء فورية ومستدامة إلى غزة لمدة 6 أسابيع على الأقل، تمنحنا الوقت للقيام بالخطوات اللازمة لبناء سلام أكثر استدامة”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وعن الموقف الأمريكي من المقترح الجزائري، قالت ليندا إنه “لن يحقق هذه النتائج، بل قد يتعارض معها، وقد أبلغنا هذا القلق مرارًا وتكرارًا لزملائنا في المجلس”.

“زيادة الضغط على حماس”

وأضافت “لهذا السبب، فإن الولايات المتحدة لا تؤيد اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار هذا، وإذا طُرح للتصويت بصيغته الحالية فلن يتم اعتماده”.

وتابعت “على مجلس الأمن الالتزام بضمان أن يؤدي أي إجراء يتخذه في الأيام المقبلة إلى زيادة الضغط على حماس لحملها على قبول الاقتراح المطروح على الطاولة”.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، عزمه على تنفيذ هجوم بري في رفح حيث يتكدس 1.4 مليون فلسطيني، رغم سيل من الدعوات الدولية بما فيها من الولايات المتحدة حليفة إسرائيل الأساسية، لعدم المضي قدمًا في عملية عسكرية في المدينة الواقعة بجنوبي قطاع غزة على الحدود مع مصر.

موعد التصويت

وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير/كانون الثاني، ودعت فيه إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال “الإبادة” في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن بشأن مشروع قرار جديد يدعو إلى وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام دولية نقلًا عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لم يُكشف عنها، بأن المشروع الجزائري سيُعرض للتصويت عليه الثلاثاء المقبل.

كما يجدد مشروع القرار المقدَّم من الجزائر “رفض التهجير القسري للفلسطينيين المدنيين، بمن فيهم الأطفال، باعتبار ذلك مخالفًا للقانون الدولي الإنساني”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا معظمهم أطفال ونساء، مما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة” للمرة الأولى منذ تأسيسها رغم تاريخها الحافل بالحروب خاصة على غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات