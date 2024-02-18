أمريكا تلوّح بـ”الفيتو” ضد مشروع قرار أممي بشأن غزة قدمته الجزائر

“لزيادة الضغط على حماس لحملها على قبول الاقتراح المطروح على الطاولة”

أعلنت الولايات المتحدة، الأحد، أنه “لن يتم اعتماد” مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار في غزة في حال طرحه للتصويت أمام مجلس الأمن بصيغته الحالية، في تلميح إلى أنها ستصدر “فيتو” ضد القرار.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للبعثة، إن الولايات المتحدة تعمل على “صفقة رهائن بين إسرائيل وحماس، من شأنها أن تجلب فترة هدوء فورية ومستدامة إلى غزة لمدة 6 أسابيع على الأقل، تمنحنا الوقت للقيام بالخطوات اللازمة لبناء سلام أكثر استدامة”.

وعن الموقف الأمريكي من المقترح الجزائري، قالت ليندا إنه “لن يحقق هذه النتائج، بل قد يتعارض معها، وقد أبلغنا هذا القلق مرارًا وتكرارًا لزملائنا في المجلس”.

"مع السلامة يمه".. عائلة أبو ربيع تودّع طفلها الشهيد بعد قصف الاحتلال منزلهم في دير البلح #الجزيرة_مباشر #غزة #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/QIWDwtBqbT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 18, 2024

“زيادة الضغط على حماس”

وأضافت “لهذا السبب، فإن الولايات المتحدة لا تؤيد اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار هذا، وإذا طُرح للتصويت بصيغته الحالية فلن يتم اعتماده”.

وتابعت “على مجلس الأمن الالتزام بضمان أن يؤدي أي إجراء يتخذه في الأيام المقبلة إلى زيادة الضغط على حماس لحملها على قبول الاقتراح المطروح على الطاولة”.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، عزمه على تنفيذ هجوم بري في رفح حيث يتكدس 1.4 مليون فلسطيني، رغم سيل من الدعوات الدولية بما فيها من الولايات المتحدة حليفة إسرائيل الأساسية، لعدم المضي قدمًا في عملية عسكرية في المدينة الواقعة بجنوبي قطاع غزة على الحدود مع مصر.

موعد التصويت

وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير/كانون الثاني، ودعت فيه إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال “الإبادة” في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن بشأن مشروع قرار جديد يدعو إلى وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عبر منصة إكس: مجمع ناصر الطبي في خان يونس بـ #غزة خرج عن الخدمة بعد حصار دام أسبوعا أعقبته غارات مستمرة #الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/uS8GGm9JNn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 18, 2024

في المقابل، أفادت وسائل إعلام دولية نقلًا عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لم يُكشف عنها، بأن المشروع الجزائري سيُعرض للتصويت عليه الثلاثاء المقبل.

كما يجدد مشروع القرار المقدَّم من الجزائر “رفض التهجير القسري للفلسطينيين المدنيين، بمن فيهم الأطفال، باعتبار ذلك مخالفًا للقانون الدولي الإنساني”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا معظمهم أطفال ونساء، مما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة” للمرة الأولى منذ تأسيسها رغم تاريخها الحافل بالحروب خاصة على غزة.