استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام طولكرم والاشتباك مع فلسطينيين (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب نبيل عطا محمد عامر (19 عامًا)، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم بالضفة الغربية، وإصابة 2 آخرين بالرصاص الحي، ووضعهما مستقر.

وكانت قوة خاصة من جيش الاحتلال، مدعومة بعدد كبير من الآليات وجرافة عسكرية، قد اقتحمت طولكرم من محورها الغربي مرورًا بدوار العليمي (المحاكم) وشوارع المدينة المؤدية إلى المخيم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية، وفرضت طوقًا مشددًا على المخيم، وسط مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.

وأشارت إلى نقل المصابين إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بالمدينة.

وأفاد مواطنون بوجود عدد من المصابين داخل المخيم، حيث أطلقوا مناشدات للإسعاف للوصول إليهم، إلا أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من دخول المخيم وأعاقت تنقلها.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلًا في حارة الشهداء داخل المخيم، ونشرت قناصتها في محيط المنطقة وعلى أسطح المنازل العالية بعد دهمها، في الوقت الذي حلقت فيه طائرات مروحية في سماء المدينة ومخيمها.

وكثفت قوات الاحتلال وجودها في محيط المخيم ومداخله، وتحديدًا في شارع نابلس عند مدخله الشمالي.

وأفاد رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة بأنه وبالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ومديري المدارس في المخيم، يبقى الطلاب في المدارس بحماية الوكالة حفاظًا على سلامتهم، علمًا بأن المدارس تقع قرب مدخل المخيم.