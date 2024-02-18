اشتية: حماس جزء لا يتجزأ من الساحة السياسية الفلسطينية وروسيا تدعو الفصائل للاجتماع في موسكو (فيديو)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، إن روسيا دعت فصائل فلسطينية للاجتماع في موسكو يوم 26 من فبراير/شباط الجاري، مضيفًا أن السلطة الفلسطينية مستعدة للتعامل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأكد اشتية -خلال جلسة نقاش على هامش مؤتمر ميونخ الدولي للأمن- أن حماس جزء لا يتجزأ من الساحة السياسية الفلسطينية و”يجب أن نكون موحدين في الأجندة السياسية ومستعدين لإجراء الانتخابات”، مضيفًا “ولكنْ هناك شروط مسبقة على حماس أن تقبل بالبنية السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية”.

وأشار إلى أن “هناك توافقًا دوليًّا، بمن في ذلك الفلسطينيون وحركة حماس، على حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) والحديث عن حل الدولتين مستمر منذ ثلاثة عقود وعلينا الآن أن ننتقل من الحديث إلى العمل، لكن ليس هناك شريك في إسرائيل ونحتاج إلى طرف ثالث للتدخل”.

وأضاف اشتية “سنرى إن كانت حماس جاهزة للعمل معنا، ولكن نحن بحاجة إلى الوحدة الفلسطينية”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 28985 شهيدًا و68883 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.