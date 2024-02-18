الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في عملية “كريات ملاخي”

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي متأثرًا بإصابته في إطلاق النار بمنطقة “كريات ملاخي” يوم الجمعة، كما أعلن إصابة جنديين بجروح خطرة في المعارك جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان مساء السبت “مقتل الجندي أوري يعيش (27 عامًا) متأثرًا بإصابته في إطلاق النار عند مفرق رام بمنطقة كريات ملاخي”.

وأضاف البيان أن الجندي كان يخدم في لواء (8119) التابع للجيش.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الجمعة، مقتل اثنين وإصابة 4 بجروح بين متوسطة وخطرة، إثر عملية إطلاق نار في محطة للحافلات بمستوطنة كريات ملاخي.

وحسب بيانات الجيش الإسرائيلي المنشورة على موقعه، بلغ عدد الجرحى بصفوفه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 2918 مصابًا.

واستنادًا إلى البيانات، لا يزال 341 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، منهم 34 في حالة الخطر و226 إصاباتهم متوسطة و81 جروحهم بسيطة.

وحسب البيانات، قُتل 573 ضابطًا وجنديًّا منذ بداية الحرب، منهم 235 منذ بداية التوغل البري في 27 أكتوبر.