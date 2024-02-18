العثور على مسؤول عسكري يمني كبير مقتولا في شقته بالقاهرة

أعلنت السفارة اليمنية في مصر، اليوم الأحد، العثور على اللواء حسن بن جلال العبيدي، مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمني، مقتولًا في شقته بالقاهرة.

وأشار بيان للسفارة إلى أنها منذ اللحظة الأولى لتلقيها البلاغ قامت بتكليف المختصين بالنزول الميداني، والتواصل مع كل الجهات الأمنية المعنية في مصر، ومتابعة التحقيقات للوصول إلى حقيقة “الحادث المؤلم”.

وأكدت السفارة أنها تتابع نتائج التحقيقات وتشريح الطب الشرعي، وطالبت وسائل الإعلام بتحري الدقة في كل ما يُنشر، وعدم الانجرار وراء الشائعات إلى حين الوصول إلى النتائج النهائية من الجهات المختصة.

وذكر أحد أصدقاء العبيدي عبر فيسبوك أن الحادثة وقعت قبل يومين دون معرفة أحد، وبعد اختفائه، تم كسر قفل شقته والعثور عليه مكبَّلًا وعلى جثته آثار طعنات.

ويُعَد العبيدي أول من بدأ تصنيع المدرعات للجيش اليمني المعروفة باسم (جلال1 و2 و3) خلال فترة حكم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وهو أحد المقربين من نجله أحمد علي صالح.