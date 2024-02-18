بعضها سري للغاية.. مصر تكشف عن وثائق نادرة لحرب أكتوبر 1973 (شاهد)

كشفت مصر وثائق نادرة لحرب خاضتها ضد إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول عام 1973.

ونشرت وزارة الدفاع المصرية عبر موقعها الإلكتروني، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، الوثائق تحت عنوان “وثائق حرب أكتوبر 1973 (أسرار الحرب)”.

وتسلط الوثائق الضوء على أسرار الحرب، منذ حرب يونيو/حزيران 1967 التي أسفرت عن احتلال إسرائيل لسيناء، مرورًا بالتخطيط الاستراتيجي العسكري.

وتكشف الوثائق عن تفاصيل من إدارة حرب 1973 بمراحلها حتى وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية، ودور الإعلام والهيئات الدولية والإقليمية.

واحتفلت مصر في أكتوبر الماضي بمرور 50 عامًا على حرب 1973.

ولم تفصح وزارة الدفاع المصرية عن سبب نشر تلك الوثائق بعد أشهر من الاحتفال بانتصارات أكتوبر التي عادة ما تكون شعبية ورسمية داخل البلاد وخارجها.