بلينكن ينصح إسرائيل بعدم تفويت هذه الفرصة الكبيرة
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن أمام إسرائيل فرصة كبيرة من أجل تحقيق السلام مع فلسطين.
جاء ذلك في إحدى الجلسات التي شارك فيها بمؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، مساء أمس السبت.
اقرأ أيضاlist of 4 items
الفصائل الفلسطينية: بهذا يمكن قطع الطريق على كل محاولات العبث التي يمارسها الطابور الخامس في غزة
لماذا الهجوم على الأونروا الآن؟ مسؤول سابق في الوكالة يكشف عن أسباب جديدة (فيديو)
خلافات بين أجهزة الأمن الإسرائيلية بشأن دخول المصلين الأقصى خلال شهر رمضان
وقال بلينكن “نحن نتفهم وندعم إسرائيل من أجل إيجاد طريق لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول)”، لافتًا إلى أنه يعمل “يوميًّا منذ 4 أشهر من أجل إيصال المساعدات إلى المحتاجين” في قطاع غزة.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن تأسيس دولة فلسطينية أصبح حاجة ملحة “أكثر من أي وقت”.
في سياق متصل، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، السبت، أن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لإرسال آلاف القنابل والذخائر إلى إسرائيل مقابل عشرات الملايين من الدولارات.
وتأتي هذه الخطة الأمريكية في الوقت الذي تستعد فيه تل أبيب لشن هجمات على مدينة رفح التي تحتضن مئات الآلاف من سكان قطاع غزة النازحين بفعل الهجمات الإسرائيلية.
"إسقاط قذائف على #غزة يكلفنا أموالاً طائلة".. إعلان أمريكي ينتقد الدعم الحكومي لإسرائيل #الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/rqQNlqTN71
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 17, 2024
ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين -لم تسمّهم- أن شحنات الأسلحة تتضمن قنابل من طراز MK-82، وذخائر هجومية من طراز KMU-572، وصمامات القنابل من نوع FMU-139.
وذكرت الصحيفة أن “الحكومة الإسرائيلية تريد تسلُّم هذه الأسلحة بسرعة بسبب التهديدات الإقليمية”.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة قدّمت نحو 21 ألف ذخيرة موجهة بدقة إلى حكومة تل أبيب منذ 7 أكتوبر 2023.
وتُخصص إدارة بايدن تمويلًا يصل إلى 14 مليار دولار لإسرائيل خلال حربها على غزة. وتم رصد أكثر من 10 مليارات دولار لتعزيز الدفاعات الجوية ومخزون الذخائر الذي استخدمته إسرائيل في حربها حتى الآن.