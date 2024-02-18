بلينكن ينصح إسرائيل بعدم تفويت هذه الفرصة الكبيرة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن أمام إسرائيل فرصة كبيرة من أجل تحقيق السلام مع فلسطين.

جاء ذلك في إحدى الجلسات التي شارك فيها بمؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا، مساء أمس السبت.

وقال بلينكن “نحن نتفهم وندعم إسرائيل من أجل إيجاد طريق لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول)”، لافتًا إلى أنه يعمل “يوميًّا منذ 4 أشهر من أجل إيصال المساعدات إلى المحتاجين” في قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن تأسيس دولة فلسطينية أصبح حاجة ملحة “أكثر من أي وقت”.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، السبت، أن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لإرسال آلاف القنابل والذخائر إلى إسرائيل مقابل عشرات الملايين من الدولارات.

وتأتي هذه الخطة الأمريكية في الوقت الذي تستعد فيه تل أبيب لشن هجمات على مدينة رفح التي تحتضن مئات الآلاف من سكان قطاع غزة النازحين بفعل الهجمات الإسرائيلية.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين -لم تسمّهم- أن شحنات الأسلحة تتضمن قنابل من طراز MK-82، وذخائر هجومية من طراز KMU-572، وصمامات القنابل من نوع FMU-139.

وذكرت الصحيفة أن “الحكومة الإسرائيلية تريد تسلُّم هذه الأسلحة بسرعة بسبب التهديدات الإقليمية”.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة قدّمت نحو 21 ألف ذخيرة موجهة بدقة إلى حكومة تل أبيب منذ 7 أكتوبر 2023.

وتُخصص إدارة بايدن تمويلًا يصل إلى 14 مليار دولار لإسرائيل خلال حربها على غزة. وتم رصد أكثر من 10 مليارات دولار لتعزيز الدفاعات الجوية ومخزون الذخائر الذي استخدمته إسرائيل في حربها حتى الآن.